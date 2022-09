Una ragazza italiana di 19 anni è morta in Bulgaria in seguito ad un tragico incidente stradale.

Angela Pangia, 19enne originaria di Casacalenda, in provincia di Campobasso, è morta in Bulgaria in seguito ad un tragico incidente stradale.

Incidente stradale in Bulgaria: morta ragazza italiana di 19 anni

Angela Pangia, ragazza di 19 anni italiana, è morta in Bulgaria in seguito ad un tragico incidente stradale.

La ragazza era in vacanza con alcuni amici, intenti a raggiungere la Turchia. Una vacanza conclusa purtroppo in tragedia, con la comitiva rimasta coinvolta in uno scontro stradale in cui la 19enne ha perso la vita. Gli amici, invece, sono rimasti feriti in maniera non grave.

La salma della ragazza dovrebbe tornare in Molise nei prossimi giorni.

Ancora da ricostruire le dinamiche della tragedia.

Il dolore della comunità di Casacalenda

La sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto ha espresso tramite social il dolore della comunità con le seguenti parole: “Una tragedia che tocca il cuore di ognuno di noi, che ferisce l’anima di una intera comunità. Un dispiacere che entra nelle case del paese e lascia sgomento. Perdiamo una figlia, una amica, una ragazza splendida. Il suo coraggio e i suoi sogni.

Stringiamoci alla famiglia e condividiamone il dolore profondo, provando a comprendere tanto strazio con il rispetto, la discrezione, il silenzio“.