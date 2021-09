Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale in via Prenestina a Roma: il suo scooter si è scontrato con un tram.

Tragedia in via Prenestina a Roma, dove nella serata di venerdì 17 settembre 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 17 anni. Gravemente ferito anche il coetaneo che era in sella con lui.

Incidente stradale in via Prenestina

I fatti si sono verificati intorno alle 20 all’altezza del civico 66. Secondo quanto ricostruito l’adolescente stava viaggiando a bordo del suo scooter quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un tram della linea 5 all’altezza del deposito Atac al Pigneto. Dai primi accertamenti parrebbe che i due diciassettenni a bordo dello scooter abbiano imboccato la corsia preferenziale dei mezzi pubblici per errore.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo alla guida del mezzo. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione. L’amico è invece stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giovanni.

Incidente stradale in via Prenestina: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno effettuato i rilievi e isolato l’area.

Il sinistro ha causato lo stop alla circolazione dei mezzi pubblici sulle rotaie e sulla corsia riservata, con ritardi e rallentamenti al traffico in tutta la zona vicino al deposito Atac.