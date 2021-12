Incidente stradale lungo l’Aurelia, auto piomba contro camion in sosta: morto un uomo di 40 anni

Un uomo di 40 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo l'Aurelia tra Pisa e Livorno: in corso le indagini per ricostruirne la dinamica.

Tragedia lungo l’Aurelia, dove nella mattinata di domenica 19 dicembre 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 40 anni. La sua auto si è scontrata con un camion in sosta e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale sull’Aurelia

I fatti hanno avuto luogo in via Livornese, tra Pisa e Livorno, in prossimità della base americana di Camp Darby. Secondo le prime ricostruzioni la vittima stava viaggiando a bordo della sua auto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, è piombata contro il mezzo pesante regolarmente parcheggiato.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatare il decesso del quarantenne.

Rimasto incastrato nell’abitacolo, quando i soccorritori l’hanno estratto hanno infatti dovuto constatare la gravità delle ferite riportate durante l’impatto che non gli hanno lasciato scampo.

Incidente stradale sull’Aurelia: indagini in corso

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a chiudere al traffico l’area interessata e a svolgere i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è infatti molto larga e non è ancora chiaro il motivo per cui l’auto sia finita contro il camion.

Non è escluso che l’uomo alla guida, che viaggiava da solo, possa avere accusato un malore che gli è costato la perdita di controllo del veicolo.