Incidente stradale mortale in centro città provoca caos

Un grave incidente stradale ha avuto luogo in centro città, provocando la morte di un pedone.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Un incidente stradale mortale si è verificato oggi, intorno alle 14:00 in corso XX Marzo, nel cuore della città. Un pedone è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada.

Sul posto confermiamo che il pedone, un uomo di 42 anni, è deceduto sul colpo. Fonti della polizia hanno dichiarato: “L’autista del veicolo coinvolto è stato sottoposto a test per la guida in stato di ebbrezza.”

Attualmente, la strada è chiusa al traffico per consentire le indagini.

Sono presenti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che stanno gestendo la situazione.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Testimoni oculari hanno riferito di una velocità eccessiva da parte dell’autista. “Ho visto tutto. L’auto è passata in un lampo,” ha dichiarato un testimone.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00: La polizia ha avviato le indagini e sta raccogliendo testimonianze. Il sindaco ha affermato: “Siamo profondamente rattristati da questa tragedia e chiediamo a tutti di prestare attenzione alla sicurezza stradale.”

Il traffico nella zona è in tilt, con deviazioni segnalate. Si consiglia agli automobilisti di evitare il centro città fino a nuovo avviso.