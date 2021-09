Incidente stradale nel barese: muore una coppia di coniugi

Drammatico scontro tra auto in provincia di Bari. Coppia di coniugi perde la vita sulla strada tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle.

Drammatico incidente lungo le strade della provincia di Bari. Una coppia di coniugi ha perso la vita a seguito di uno scontro avvenuto tra auto lungo la strada provinciale 236 e precisamente all’altezza tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle.

Stando a quanto appreso sono tre i veicoli coinvolti tra cui una Fiat Panda che si è schiantata contro un muretto. Non sarebbero ancora chiare le cause. Diversi i disagi che si sono venuti a creare sul tratto di strada interessato che è stato bloccato fino a quando non sono terminate le operazioni di soccorso.

incidente stradale Bari, 68enne morto sul colpo

Due morti e un ferito. Questo è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in provincia di Bari tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle.

Le vittime dello scontro sono due coniugi: un uomo di 68 anni che sarebbe morto sul colpo e la moglie che sarebbe deceduta alcune ore dopo essere stata ricoverata in ospedale. Ferita inoltre una persona che viaggiava a bordo di una Ford e che sarebbe stata trasportata d’urgenza all’ospedale Miulli. Per ciò che riguarda il terzo veicolo, una Dacia Duster, il conducente sarebbe rimasto fortunatamente illeso. Presente a bordo anche un bambino.

incidente stradale Bari, la vicenda

Nel frattempo sarebbero ancora diversi i nodi ancora non chiari sulla vicenda. Stando a quanto riportano prime ricostruzioni, uno dei conducenti avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo nell’altra corsia dove è seguito l’impatto con gli altri due veicoli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco oltre che i Carabinieri e gli agenti di Polizia locale. Da prime informazioni non sarebbero note le generalità dell’uomo.

incidente stradale Bari, due persone morte in provincia di Catanzaro

Nella notte tra domenica 26 settembre e lunedì 27 settembre sono decedute due persone a seguito di un incidente stradale avvenuto nel comune di Sellia Marina in provincia di Catanzaro all’altezza della strada statale n.106. I due veicoli coinvolti sono una Kia Rio e una Fiat Panda di un’azienda di vigilanza che si sono scontrati frontalmente. Stando a quanto appreso entrambi i conducenti erano al lavoro al momento dello scontro.