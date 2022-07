Incidente stradale ad Oleano sul Tusciano (SA): quattro i feriti

Incidente stradale ad Oleano: violento impatto tra due automobili, 4 i feriti

Grave incidente stradale ad Olevano Sul Tusciano piccolo comune situato in Campania, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione effettuato dalle autorità nello scontro sarebbero coinvolte due auto tra cui una Jeep Renegade. L’impatto sarebbe stato molto violento: le conseguenze potevano essere ben peggiori.

Incidente stradale ad Oleano sul Tusciano: la ricostruzione

L’incidente sarebbe avvenuto a Frosano a ridosso di una curva. Le cause sono ancora tutte da stabilire e non si conosce al momento la ragione che ha portato al sinistro. Lo scontro tra i veicoli sarebbe avvenuto ad una velocità sostenuta: una delle auto si sarebbe ribaltata e le macchine sarebbero completamente irriconoscibili. Quattro i feriti: tutti hanno riportato diversi traumi ma nessuno di loro, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è immediatamente intervuto il personale medico il quale, dopo aver effettuato tutte le veriche del caso, ha trasportato i feriti in ospedale per ulteriori controlli e accertamenti. Oltre ai medici sono presto giunti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Battipaglia i quali hanno effettuato i rilievi necessari per scoprire l’esatta dinamica del sinistro stradale. Spetterà infatti alle forze dell’ordine capire le rispettive responsabilità delle persone coinvolte e le cause che hanno portato allo scontro.

