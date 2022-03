Mara Visentin e Miriam Cappelletto, di 51 e 63 anni, sono morte nella notte a causa di un incidente stradale sul Terraglio. In gravi condizioni un 25e

Mara Visentin e Miriam Cappelletto, di 51 e 63 anni, sono morte nella notte a causa di un incidente stradale sul Terraglio. In gravi condizioni un 25enne.

Incidente stradale sul Terraglio: morte due donne

Miriam Cappelletto e Mara Visentin, di 51 e 63 anni, di Preganziol, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte a Frescada di Preganziol, sul Terraglio. Le vittime viaggiavano a bordo di una Citroen C1 rossa, che è stata tamponata da una Bmw guidata da Ronnie Levakovic, rom 25enne di Treviso, che è stato ricoverato in gravi condizioni. La sua auto viaggiava a velocità elevatissimo. Nel violento impatto, l’auto su cui viaggiavano la 51enne e la 63enne si è spezzata in due tronconi, finendo nel fossato.

Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare le due donne, che sono morte sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Incidente stradale sul Terraglio: traffico in tilt

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Treviso, insieme ai vigili del fuoco, per effettuate tutti i rilievi del caso. Il traffico ha subito delle ripercussioni molto pesanti, fino alla prima mattinata di oggi, quando i rilievi sono terminati e i mezzi sono stati rimossi.

All’alba un autobus Flixbus, nel tentativo di fare manovra nel luogo in cui è avvenuto il terribile incidente, è finito nel fossato, causando ulteriori disagi.