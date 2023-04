Incidente stradale sull'A11: morto un 35enne

Tragedia nel fiorentino: un uomo di 35 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale: lo schianto è avvenuto lungo l’autostrada A11.

Morto 35enne in un incidente sull’A11

È scomparso a soli 35 anni Lapo Papucci, l’uomo che la scorsa notte si è schiantato in maniera fatale contro un cantiere in movimento sull’autostrada A11. L’incidente è avvenuto all’altezza del casello di Pistoia, in direzione Firenze.

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima – alla guida di una Mercedes – sarebbe andata prima a sbattere contro il segnalatore del cantiere mobile, poi contro il new jersey, per finire la corsa contro un mezzo presente nel cantiere. A nulla sono valsi i soccorsi: è deceduto sul colpo.

Chi era Lapo Papucci, 35enne di Scandicci

Lapo Papucci, originario di Scandicci, in provincia di Firenze, è cresciuto da una famiglia di pellettieri. E anche lui, fin da ragazzo, ha lavorato in pelletteria, prima come dipendente, poi con una propria attività. Nel tempo si era specializzato nello sviluppo di modelleria e nella prototipia, branca essenziale per la produzione di articoli di pelletteria, con il proprio laboratorio.

La sua morte ha lasciato sconcertati amici, parenti e conoscenti. Lascia anche il piccolo figlio. Forte il dolore della comunità.