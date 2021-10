Incidente stradale sull’Asse Mediano: morto un uomo di 40 anni

Un uomo di 40 anni ha perso la vita in un drammatico incidente che si è verificato nella giornata del 2 ottobre 2021 sull'Asse Mediano di Napoli

La giornata di sabato 2 ottobre 2021 è stata protagonista di un nuovo incidente stradale dal risvolto drammatico, verificatosi lungo la Statale 162, meglio nota come l’Asse mediano di Napoli. Nello scontro tra due autovetture, un uomo di 40 anni ha perso la vita, inutili i tentativi di rianimarlo, la vittima è deceduta pressochè sul colpo.

Napoli, incidente stradale sull’Asse mediano

Erano circa le ore 12:00 di sabato 2 ottobre 2021 quando la Strada Statale 162, meglio nota come Asse mediano, è diventata protagonista di un nuovo incidente stradale con risvolto drammatico. Nel violento scontro tra due autovetture, avvenuto all’altezza di Afragola, sulla carreggiata in direzione SS7 IV Lago Patria, un 40enne ha perso la vita.

Napoli, incidente stradale sull’Asse mediano: prime ricostruzioni

Non sono ancora state chiarite le cause e soprattutto la dinamica dell’incidente, che nella giornata di sabato 2 ottobre 2021, ha causato la morte di un uomo di 40 anni a seguito di un violento scontro tra due auto presso l’Asse Mediano di Napoli.

Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni in merito alla vicenda, sembra che il 40enne abbia perso la vita dopo essere stato investito da una Mercedes, pochi attimi dopo essere sceso dalla propria auto.

Nulla si sa al momento circa le generalità della vittima.

Napoli, incidente stradale sull’Asse mediano: intervento dei soccorsi

In seguito all’incidente verificatosi sull’Asse mediano, nella giornata del 2 ottobre 2021, tempestivo è stato l’intervento sul posto dei soccorritori del 118, che hanno tentato invano di rianimare la vittima di 40 anni e che purtroppo alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Sul luogo del drammatico incidente sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, che hanno effettuato i rilievi di rito per individuare le eventuali responsabilità e stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Non resta dunque che attendere gli sviluppi delle indagini, attualmente in corso di svolgimento, per conoscere nuove informazioni in merito alla vicenda che ha strappato la vita ad un uomo di 40 anni.

Disagi per quasi tutta la giornata nell’ambito del traffico a causa dell’incidente, sull’Asse mediano è intervenuta anche l’Anas, al fine di gestire la circolazione automobilistica e garantire una pronta ripresa della normale viabilità della Strada Statale 162, una delle arterie più trafficate, che mette in collegamento Napoli con l’hinterland settentrionale.