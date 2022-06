Incidente stradale sulla Aurelia, scontro tra due auto: morta una donna di 70 anni

Una donna di 70 anni è morta a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la Aurelia: fatale lo scontro frontale con un'altra vettura.

Tragedia lungo l’Aurelia, dove nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad una donna di 70 anni. La sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura e per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale sulla Aurelia

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 17:30 all’altezza del chilometro 67,500 della strada statale 1, all’altezza del ponte del villaggio del Fanciullo nel territorio di Civitavecchia. Secondo quanto ricostruito, una Bmw e una utilitaria si sarebbero schiantate per cause ancora da accertare. Un impatto violentissimo che ha causato la morte della donna e il ferimento grave di una seconda persona.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno infatti potuto far altro che constatare il decesso dell’anziana, residente a Civitavecchia ed estratta dalle lamiere della vettura già priva di vita dai Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi.

L’altro cittadino, un ragazzo, ha invece riportato ferite meno critiche ed è stato trasferito in ospedale in ambulanza. Al momento non sono note le sue condizioni di salute.

Incidente stradale sulla Aurelia: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.