Incidente stradale sulla Como-Lecco: due i feriti

Paura sulla Como-Lecco. Nella mattinata di oggi, sabato 13 maggio 2023, due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale ad Albese con Cassano (CO). Le cause del sinistro sono al vaglio delle autorità. Il bilancio è di due feriti.

I dettagli dell’incidente

Stando ad alcune indiscrezioni, lo scontro sarebbe avvenuto alle prime ore di stamattina, intorno alle 6:30. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Como e del distaccamento di Erba insieme a due ambulanze da Cantù e Lipomo, a un’automedica e a un elisoccorso da Como. Le vittime sono una donna di 64 anni e un uomo di 74. I due sono stati tempestivamente soccorsi dai sanitari, che si sono occupati di trasportarli in codice giallo all’Ospedale Manzoni di Lecco l’uno e al Sant’Anna di Como l’altro. Rimane escluso il pericolo di vita.

Altro incidente oggi nel Bolognese

Pauroso incidente all’alba di oggi anche ad Anzola (BO), in cui sono rimasti feriti un uomo di 41 anni e due ragazzini rispettivamente di 12 e 14 (figlio e nipote del 41enne alla guida di una Punto). Lo schianto è avvenuto all’alba, intorno alle 5:30, nella variante della Via Emilia. Ricevuta la chiamata d’emergenza, è subito intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna insieme ai militari dell’Arma. Da quanto si apprende per cause ancora in corso accertamento, l’auto sarebbe uscita autonomamente dalla carreggiata per poi finire nel fosso.