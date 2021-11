Incidente stradale sulla Potenza-Melfi: un uomo è rimasto ferito

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di sabato 27 novembre 2021 sulla Potenza-Melfi: un uomo è rimasto ferito nel sinistro.

Un gravissimo incidente stradale si è consumato nel primo pomeriggio di sabato 27 novembre 2021, presso la Strada Statale 658 che collega Potenza a Melfi, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire per estrarre il conducente del veicolo, rimasto coinvolto nel sinistro, dall’abitacolo.

Grave incidente stradale sulla Potenza-Melfi: il racconto

Erano circa le ore 14:30 di sabato 27 novembre 2021 quando un’auto che si trovava nei pressi dello svincolo di Pietragalla, sulla Strada Statale 658 Potenza-Melfi, è uscita fuori strada finendo per scontrarsi violentamente contro un muro di sostegno.

L’auto in questione era un Volkswagen Polo, guidata da un uomo di 66 anni.

Incidente stradale sulla Potenza-Melfi: i Vigili del Fuoco in soccorso del conducente

Essenziale è stato l’operato dei Vigili del Fuoco di Comando di Potenza, intervenuti nel primo pomeriggio di sabato 27 novembre 2021 sul luogo dell’incidente verificatosi sulla Potenza-Melfi.

I Vigili del Fuoco hanno estratto dall’abitacolo del veicolo il 66enne che si trovava alla guida del mezzo al momento dell’incidente; in seguito gli stessi Vigili si sono occupati di mettere in sicurezza il veicolo per evitare l’insorgere di eventuali incendi.

Incidente stradale sulla Potenza-Melfi: ferito il conducente

L’uomo di 66 anni che si trovava alla guida della Volkswagen Polo, rimasta coinvolta nel terribile incidente stradale consumatosi sulla Potenza-Melfi, è stato prontamente trasportato in ospedale dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Stando a quanto si apprende il conducente dell’auto avrebbe riportato diverse ferite e un trauma, ma non sembra sia in pericolo di vita.