Incidente stradale sulla SS 280 tra Lamezia e Catanzaro: un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito grave in seguito all'incidente sulla SS28. Lo scontro è avvenuto in direzione Catanzaro tra un furgone e un trasporta rifiuti

Terribile incidente sulla Strada Statale SS280, che collega Lamezie Terme e Catanzaro: nel bilancio attuale figurano un morto e un ferito grave.

Incidente sulla SS 280: un morto e un ferito grave

Nella mattinata odierna – 26 novembre 2021 – si è verificato uno scontro mortale tra un furgone e un automezzo per il trasporto di rifiuti.

L’incidente è avvenuto nei pressi degli svincoli di Caraffa e Settingiano sulla strada statale SS280, che collega Lamezie Terme e Catanzaro, in Calabria. Nel sinistro, che ha coinvolto più persone, una ha perso la vita, mentre un’altra è in condizioni gravi.

Incidente sulla SS 280: le dinamiche

Come anticipato, un furgone e un automezzo per il trasporto di rifiuti si sono scontrati sulla SS280 in direzione Catanzaro: una persona, che era a bordo del furgone, è morta sul colpo.

Un altra, sullo stesso mezzo, è stata estratta dai vigili del fuoco ed è stata portata in gravi condizioni all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

Incidente sulla SS 280: i soccorsi e il traffico

L’incidente ha causato due tamponamenti, entrambi senza ripercussioni gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e il personale Anas per le rilevazioni e le operazioni di ricostruzione, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco di Catanzaro e Lamezia Terme.

Il traffico sulla SS280 è rimasto bloccato fino al termine delle operazioni di soccorso