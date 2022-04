Incidente stradale sulla statale 106 ionica, due morti e un ferito: deceduto anche un cane

Due persone e un cane sono morte a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 106 ionica: un altra è rimasta gravemente ferita.

Tragedia sulla statale 106 ionica, in particolare nei pressi di Cassano, dove nella giornata di domenica 10 aprile 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita a due persone ed un cane. Nell’impatto, he ha coinvolto due auto, è rimasto gravemente ferito anche un altro cittadino.

Incidente stradale sulla statale 106 ionica

I fatti si sono verificati presso lo svincolo di Sibari, dove il vecchio tracciato della statale si collega alla 106 bis. Secondo quanto ricostruito, una Dacia Duster e una Citroen C8 si sarebbero scontrate in modo violento per cause ancora da accertare. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno purtroppo dovuto constatare il decesso delle due persone che viaggiavano a bordo della prima vettura.

Si tratta di Giacomo Belfiore, 57 anni, e Claudia Ferrari, 56 anni, entrambi di Palermo, decedute insieme al loro cane meticcio di grossa taglia. Le ferite da loro riportate durante l’impatto si sono rivelate talmente gravi da vanificare ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. Sul secondo veicolo per invece presente una sola persona che, rimasta gravemente ferita, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Cosenza.

Incidente stradale sulla statale 106 ionica: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli uomini della polstrada del distaccamento di Trebisacce, i Carabinieri della compagnia di Cassano, gli agenti della polizia municipale di Cassano e due squadre dei Vigili del Fuoco di Castrovillari e di Rossano che hanno estratto i corpi dagli abitacoli. Alle autorità è spettato effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.