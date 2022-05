Incidente stradale sulla strada nuova per Opicina: un morto e un ferito

Un ragazzo di circa 30 anni è morto a causa di un incidente stradale ad Opicina: la sua moto si è schiantata contro un'auto.

Tragedia sulla strada nuova per Opicina, comune in provincia di Trieste, dove domenica 29 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un motociclista di circa 30 anni. Il suo scooter si è scontrato con un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Opicina

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 20. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando a bordo della sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, è finita contro un’auto. Un impatto violentissimo che ha danneggiato entrambi i veicoli e causato ferite gravissime allo scooterista, scaraventato a terra.

Giunti sul posto dopo l’allarme, i sanitari del 118 non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il suo decesso sul colpo senza riuscire a fare nulla per salvarlo.

I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani a causa della gravità dei traumi riportati. Ferito invece in modo più lieve il conducente dell’auto, anch’essa danneggiata dallo schianto, di cui non sono però note le condizioni.

Incidente stradale a Opicina: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti, e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.