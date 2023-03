Incidente su A30 Caserta-Salerno, scontro tra auto e ambulanza: un morto

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Alle 6:15 circa, sulla A30 Caserta-Salerno è stata temporaneamente chiusa l’entrata di Castel San Giorgio in entrambe le direzioni, per un incidente avvenuto in prossimità dell’entrata che ha visto coinvolte un’autovettura e un’ambula...

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Alle 6:15 circa, sulla A30 Caserta-Salerno è stata temporaneamente chiusa l’entrata di Castel San Giorgio in entrambe le direzioni, per un incidente avvenuto in prossimità dell’entrata che ha visto coinvolte un’autovettura e un’ambulanza. Nell’incidente una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato non si registrano problemi alla circolazione. In alternativa si consiglia di utilizzare le entrate di Mercato San Severino o Nocera Pagani.