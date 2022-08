Incidente sul Latemar: un uomo muore precipitando da un sentiero

Si tratta della terza vittima della montagna in tre giorni. L'uomo è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Nuova tragedia in montagna, la terza in tre giorni: un turista ha perso la vita in Trentino-Alto Adige precipitando da un sentiero sul monte Latemar.

Latemar, l’incidente mortale è avvenuto sul sentiero per il rifugio Oberholz

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle ore 15 di mercoledì 24 agosto 2022.

L’uomo è precipitato, per cause ancora da accertare, dal sentiero che conduce al rifugio Oberholz, sul Latemar alla forcella dei Camosci.

La vittima è morta sul colpo

Sul luogo della caduta sono accorsi immediatamente il Soccorso alpino di Nova Levante, in provincia di Bolzano, l’elicottero di soccorso Pelikan 1, l’assistenza spirituale d’urgenza e la Guardia di finanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

La salma è stata composta nella cappella mortuaria del cimitero di Nova Ponente.

Si tratta di un uomo di 50 anni

La vittima era un cittadino italiano di circa 50 anni. Era arrivato in mattinata per percorrere il classico anello del Latemar, dal rifugio Torre di Pisa, che si trova sotto la cresta, per scendere di nuovo verso valle.

Leggi anche: Vecchiano, un uomo muore in spiaggia davanti ai bagnanti

Leggi anche: Lamezia Terme, auto finisce in un torrente: è morto un giovane