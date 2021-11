Incidente sul lavoro a Bagnone: uomo di 49 anni morto schiacciato da un trattore

Un uomo di 49 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro a Bagnone: il suo trattore si è ribaltato e lo ha travolto.

Tragedia a Bagnone, comune in provincia di Massa Carrara, dove nella mattinata di giovedì 11 novembre 2021 si è verificato un incidente sul lavoro costato la vita ad un uomo di 49 anni. Un altro è rimasto ferito ma non è in gravi condizioni.

Incidente sul lavoro a Bagnone

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 8:50 in un terreno agricolo. Secondo le prime ricostruzioni i due uomini coinvolti stavano lavorando in una zona molto isolata e non semplice da raggiungere in località Lusana. Per cause ancora da accertare, all’improvviso il trattore su cui si trovavano si è ribaltato schiacciando l’uomo alla guida.

Il 72enne, che sedeva al fianco del conducente, ha riportato qualche ferita alla testa ma è riuscito ad allertare i soccorsi.

Incidente sul lavoro a Bagnone: un morto e un ferito

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno però purtroppo potuto far altro che constatare il decesso del guidatore. Troppo gravi infatti le ferite riportate a causa del ribaltamento, che si sono rivelate fatali e hanno reso vani i tentativi di rianimazione. Hanno poi prestato le prime cure all’anziano per poi trasferirlo al Pronto Soccorso.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per svolgere i rilievi del caso.