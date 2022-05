Incidente sul lavoro a Bedizzole, operaio incastrato in un macchinario: morto a 38 anni

Un uomo di 38 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro in un'azienda agricola di Bedizzole: è rimasto incastrato in un macchinario.

Tragedia a Bedizzole, comune in provincia di Brescia, dove nella giornata di giovedì 12 maggio 2022 si è verificato un incidente sul lavoro costato la vita ad un operaio di 38 anni. Rimasto incastrato in un macchinario, per lui non c’è stato niente da fare.

Incidente sul lavoro a Bedizzole

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 11:30 presso la società agricola 3 Alpini. Secondo quanto ricostruito, Marcello Fusi (questo il nome della vittima) stava lavorando con un macchinario quando all’improvviso ne è rimasto incastrato ed è stato schiacciato tra piattaforma e travi. Immediato l’allarme ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il suo decesso.

Quando i Vigili del Fuoco lo hanno estratto, il suo corpo era infatti già privo di vita. Troppo gravi le ferite riportate durante lo schiacciamento, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori.

Incidente sul lavoro a Bedizzole: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ats Brescia.

Costoro hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a valutare il rispetto delle misure di sicurezza.