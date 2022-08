Incidente sul lavoro a Benevento, operaio 58enne morto schiacciato da materiale plastico

Incidente sul lavoro a Benevento: la vittima è un operaio di 58 anni morto dopo essere stato schiacciato da un sacco che conteneva materiale plastico.

Incidente sul lavoro a Benevento: la vittima è un operaio di 58 anni che è morto dopo essere stato schiacciato da un sacco che conteneva materiale plastico. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta.

Operaio 58enne morto schiacciato da materiale plastico

Ennesimo incidente sul lavoro.

Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 agosto, un operaio di 58 anni è morto mentre stava lavorando all’interno della fabbrica presso la quale era impiegato. La vicenda si è consumata intorno alle 03:00 a Benevento: il 58enne, le cui generalità non sono ancora state rivelate, è stato improvvisamente travolto e schiacciato da un oggetto che in gergo viene chiamato “big bag” ossia “grande sacco”. Si tratta, in sostanza, di un sacco che contiene polimeri di materia plastica.

In seguito all’incidente, i colleghi della vittima sono subito accorsi e hanno liberato l’uomo. Contestualmente, sono stati allertati i sanitari del 118 che, dopo aver soccorso il 58een, hanno provveduto a trasferirlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Rummo presso il quale è deceduto poco dopo il ricovero.

Incidente sul lavoro a Benevento

Sul luogo della tragedia, si sono recati anche degli agenti della Polizia di Stato che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi necessari e stanno indagando al fine di determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

In merito al caso, è stata aperta un’inchiesta mentre l’area è stata interdetta. Il sostituto procuratore di Benevento ha ordinato il sequestro della salma che verrà sottoposta ad autopsia al fine di determinare con certezza le cause della morta dell’operaio.