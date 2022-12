Incidente sul lavoro a Bollate: morto un operaio

Un tragico incidente è avvenuto in una ditta di Bollate. Un uomo di 52 anni ha perso la vita.

Un’altra tragedia sul lavoro è capitata ieri, lunedì 26 dicembre, in una famosa ditta in provincia di Bollate (Milano).

Un operaio è morto sul colpo.

Incidente sul lavoro a Bollate

Nella mattinata del 26 dicembre le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e un’ambulanza sono accorsi presso la ditta Riam di Bollate, in via San Nicola 45, a causa di un incidente sul lavoro. La tragedia ha avuto luogo nei pressi di un compattatore e l’operaio coinvolto nell’incidente è tragicamente morto sul colpo.

Al momento non è dato sapere con esattezza quale sia stata la dinamica dellaccaduto, che sarebbe avvenuto intorno alle 8 del mattino senza che per l’operaio vi fosse scampo.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro accaduto proprio all’indomani delle feste di Natale e in rete la notizia si è presto sparsa a macchia d’olio, con tanti che hanno chiesto verità e giustizia per l’accaduto.

Chi era l’operatio rimasto ucciso

L’uomo che ha tragicamente perso la vita nei pressi del compattore della ditta Riam aveva 52 anni ed era di origini egiziane. Stando alle prime indiscrezioni circolate in rete l’operaio sarebbe caduto all’interno del compattatore, un macchinario utilizzato per schiacciare il metallo attraverso delle apposite presse.

Al momento non è dato sapere quale fosse il nome dell’uomo.

La ditta Riam è conosciuta a Bollate e si occupa di reciclare vecchi veicoli a motore. Per il momento il proprietario della ditta non ha rilasciato dichiarazioni in merito a quanto accaduto.