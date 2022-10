Incidente sul lavoro a Brescia, morto operaio 41enne: il plexiglas ha ceduto sotto di lui

Incidente sul lavoro a Brescia, morto operaio 41enne: trasferito dalla Sicilia a Gallarate l'uomo lascia una moglie ed un figlio piccolo

Terribile incidente sul lavoro a Brescia in cui è morto un operaio 41enne: il plexiglas ha ceduto sotto di lui ed il povero Giovanni Salamone è precipitato nel vuoto per nove metri ed è spirato malgrado soccorsi tempestivi e ricovero. L’uomo era al lavoro per conto dell’azienda e stava rimuovendo le le coperture in amianto sul tetto della Società Telefonica Lombarda via Achille Grandi, a Brescia.

Incidente sul lavoro a Brescia, morto operaio

Ad un certo punto il plexiglass sotto i suoi piedi in una zona franca dall’eternit ha ceduto e il 41enne è precipitato al suolo. Allertati dai presenti i soccorritori del 118 sono giunti sul posto immediatamente ma per il 41enne la situazione era già gravissima, l’uomo è stato trasportato immediatamente in ospedale dove ha lottato tra la vita e la morte per due giorni, purtroppo invano e fino ad esito estremo.

Indagini e rilievi sul luogo della tragedia

Sul posto sono giunte a razzo pattuglie della Polizia di Stato e operatori sanitari dell’Ispettorato del lavoro che hanno avviato i rilievi. Fanpage spiega che Giovanni si era trasferito a Gallarate, in provincia di Varese, da Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Giovanni lascia la moglie e un figlio.