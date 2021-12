Incidente sul lavoro a Capodrise, operaio caduto da un’impalcatura: morto a 59 anni

Un muratore di 59 anni è morto in un incidente sul lavoro a Capodrise: ha perso l'equilibrio cadendo da un'impalcatura alta 4 metri.

Tragedia a Capodrise, comune in provincia di Caserta, dove nel pomeriggio di lunedì 13 dicembre 2021 si è verificato un incidente sul lavoro costato la vita ad un operaio di 59 anni. Caduto da un’impalcatura posta ad un’altezza di circa 4 metri, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente sul lavoro a Capodrise

I fatti hanno avuto luogo in via Retella dove l’uomo, un muratore di Santa Maria Capua Vetere, stava svolgendo alcuni lavori di ristrutturazione in una casa privata. Secondo quanto ricostruito si trovava sulla passerella di legno di un’impalcatura quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo compiendo un volo di circa 4 metri.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno tentato di rianimare l’operaio senza però riusirci.

Le ferite e i traumi riportati si sono infatti rivelati così gravi da rendere vana ogni manovra degli operatori che hanno potuto soltanto constatare il suo decesso.

Incidente sul lavoro a Capodrise: indagini in corso

Presenti sul luogo del’incidente anche i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I militari dell’Arma hanno avviato anche le indagini per verificare se all’interno del cantiere fossero rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

L’Autorità Giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro della salma dell’operaio e l’autopsia per chiarire la causa del decesso.