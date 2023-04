Incidente sul lavoro a Castellina in Chianti: 32enne ferito mentre tagliava legna

Dalla Toscana brutte notizie per i sinistri in attività produttiva che in Italia sono problema serissimo ed irrisolto: un brutto incidente sul lavoro si è infatti verificato a Castellina in Chianti: ed un 32enne è rimasto ferito mentre tagliava legna. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal 118 che lo ha trasportato in ospedale a Siena dove pare non corra pericoli. Dai media locali si apprende che tutto sarebbe avvenuto questa mattina, mercoledì 12 aprile.

Chianti, ferito mentre tagliava legna

Il sinistro sul lavoro si è verificato in località Due Querce nel comune di Castellina in Chianti, in provincia di Siena. Lì, per cause in corso di accertamento, un 32enne è rimasto ferito durante l’attività di taglio boschivo pare da una motosega che stava utilizzando. I media spiegano che dopo l’incidente sono stati chiamati i soccorsi, con i sanitari che hanno permesso di trasportare l’uomo all’ospedale Santa Maria alle Scotte.

L’arrivo dei soccorritori ed il ricovero

Nel nosocomio in questione la vittima si trova attualmente ricoverata. La Nazione spiega che “fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi“. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Radda in Chianti, l’ambulanza della Misericordia di Gaiole in Chianti e “il personale Pisll”. Si tratta del team di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che ha mansioni di Pg.