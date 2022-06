Due operai sono rimasti ustionati alla Bracco Imaging di Cesano Maderno. Uno dei due lavoratori è in gravissime condizioni.

Terribile incidente sul lavoro alla Bracco Imaging di Cesano Maderno. Due operai sono rimasti ustionati e uno dei due si trova in gravissime condizioni.

Incidente sul lavoro a Cesano Maderno, due operai ustionati: uno è gravissimo

Il bilancio del terribile incidente sul lavoro, avvenuto la scorsa notte verso l’1.30, alla Braccco Imaging di Cesano Maderno, in Brianza, è di due feriti, di cui uno in condizioni gravissime. Un operaio di 52 anni ha riportato ustioni da iodio sul 90% del corpo ed è stato trasportato al Centro specializzato dell’ospedale di Niguarda. L’altro operaio ha riportato ustioni sul 10% del corpo ed è stato portato al Niguarda ma in codice giallo, come reso noto dal 118.

L’azienda in cui lavoravano è specializzata nella produzione di principi farmaceutici attivi, usati per produrre i mezzi di contrasto per Raggi-X e risonanza magnetica.

La ricostruzione dell’incidente

La ricostruzione di quanto accaduto ai due operai che lavoravano nell’azienda, entrambi cinquantenni con esperienza, è ancora al vaglio degli inquirenti. I due sono entrambi ricoverati in ospedale con ustioni da iodio. Il raccordo di una tubazione ha di iodio vaporizzato ha ceduto, investendo i due operai, addetti alla manutenzione esterni all’azienda.

I due uomini sono residenti a Legnano, in provincia di Milano, e a Seveso, in provincia di Monza.