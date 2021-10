Incidente sul lavoro a Cologna Veneta: operaio morto schiacciato sotto ad un camion

Un uomo è morto in un incidente sul lavoro a Cologna Veneta: in circostanze ancora da definire è rimasto schiacciato sotto ad un camion.

Non si fermano le morti avvenute sul luogo di lavoro, che nelle ultime ore sono state almeno undici: tra queste quella di un operaio rimasto schiacciato sotto ad un camion a Cologna Veneta, comune in provincia di Verona, deceduto sul colpo subito dopo l’incidente.

Incidente sul lavoro a Cologna Veneta

I fatti sono avvenuti nella serata di mercoledì 29 settembre 2021. Le informazioni sulla tragedia sono ancora poche, ma secondo le prime ricostruzioni un uomo stava lavorando quando all’improvviso è rimasto schiacciato sotto ad un camion in circostanze ancora da chiarire.

Nel report del Suem 118 di Verona, intervenuto sul luogo con un’ambulanza e un’auto medica,si parla di un infortunio mortale sul lavoro.

Gli operatori sanitari non hanno infatti potuto fare nulla se non constatare il decesso del lavoratore che non si esclude possa essere un autista. Inutile per lui ogni tentativo di rianimazione, vanificato dai gravi traumi da shciacciamento riportati che si son rivelati fatali.

Incidente sul lavoro a Cologna Veneta: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà definire i contorni della vicenda accertando le modalità con cui è avvenuto il dramma.