Incidente sul lavoro a Coniolo, Antonello muore a 54 anni in azienda

L’episodio di Coniolo Monferrato è soltanto l’ultimo di una lunga e triste serie di incidenti sul lavoro: la denuncia di la Repubblica.

Gli incidenti sul lavoro sono tantissimi ogni giorno in Italia e proprio per questo la Repubblica ha scelto di dedicargli una sezione apposita. Far conoscere il problema, le storie, le vite spezzate e sensibilizzare il più possibile la politica nazionale nel trovare una soluzione.

A tal proposito è stata creata la rubrica “Morire di lavoro“.

Incidente sul lavoro, la tragedia di Coniolo Monferrato

Su la Repubblica è stato raccontato l’episodio di un lavoratore di 54 anni scomparso a Coniolo Monferrato, in provincia di Alessandria, deceduto il 13 ottobre 2021 in un’azienda che produce compensati e pannelli in legno. Antonello Lupo è morto mente stava effettuando la pulizia di una canalina utilizzata per il trasporto del legname.

L’uomo sarebbe caduto da circa tre metri.

Incidente sul lavoro, la tragedia di Coniolo Monferrato e altri episodi

L’uomo caduto e morto a causa di un incidente sul lavoro è l’ennesimo caso di incidente. Da tempo c’è infatti una battaglia, anche da parte dei quotidiani d’informazione, per porre freno a questa piaga che aumenterebbe e anche in maniera alquanto pericolosa con il tempo che passa.

Incidente sul lavoro, la tragedia di Coniolo Monferrato: la dedica

Antonello è l’esempio riportato di recente da la Repubblica per evidenziare un altro caso di grave incidente accaduto a una persona mentre lavora. “La vita riserva gioia e tristezza. Non pensavo di apprendere ora che sei volato via. Buon viaggio Antonello, terrò sempre da parte il tuo pane preferito“, ha scritto la fornaia Silvana dalla quale Antonello si recava ogni giorno.