Quattro persone hanno perso la vita e due sono rimaste ferite a causa di un brutto incidente avvenuto in provincia di Cosenza.

Un grave incidente sul lavoro è accaduto nel quartiere San Miceli a Paola, cittadina della provincia di Cosenza. Quattro persone hanno perso la vita a causa delle esalazioni. Le persone seguendo la preparazione del vino.

Incidente sul lavoro in provincia di Cosenza, cosa è accaduto

Le vittime farebbero parte di due nuclei familiari differenti: da un lato due fratelli, dall’altro il figlio e suo padre. La vicenda è accaduta durante la tarda mattinata di sabato 2 ottobre 2021. Hanno raggiunto il luogo dell’incidente i sanitari e il personale di pubblica sicurezza. Sul posto anche il sindaco Roberto Perrotta per capire cosa sia accaduto. I quattro sarebbero caduti all’interno di una vasca di mosto d’uva, ma al momento la dinamica sarebbe ancora da chiarire.

Incidente sul lavoro in provincia di Cosenza, i dettagli

Secondo quanto dal Quotidiano del Sud, all’origine della tragedia vi sarebbe il malore per le esalazioni di uno dei presenti. I familiari hanno cercato di soccorrere a catena la persona rimasta coinvolta nell’incidente sul lavoro, ma le esalazioni li avrebbero storditi. Le vittime sono due 70enni e altre due persone sotto i 50 anni d’età. Le persone stavano lavorando durante la fase della vendemmia.

Incidente sul lavoro in provincia di Cosenza, altri due feriti

Ci sono anche altri due feriti che sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale: un uomo è stato trasportato nel nosocomio grazie all’arrivo tempestivo di un elisoccorso. Previsto l’intervento di una squadra specializzata nel settore Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) per comprendere quale sia la sostanza tossica e in questo caso letale per quattro persone.