Incidente sul lavoro a Costabissara, tagliaerba nel fossato: operaio morto annegato

Tragedia a Costabissara, comune in provincia di Vicenza, dove nella giornata di mercoledì 4 maggio 2022 si è verificato un incidente sul lavoro costato la vita ad operaio di 64 anni: l’uomo è morto annegato dopo che il tagliaerba che stava utilizzando si è rovesciato ed è caduto in un fossato.

Incidente sul lavoro a Costabissara

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 12. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava tagliando l’erba accanto alla pista ciclabile che corre lungo la strada quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, il trattorino che stava guidando è scivolato all’interno di un piccolo canale. L’uomo non è riuscito a liberarsi ed è anch’egli caduto nel fossato procurandosi ferite mortali.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme di un’automobilista che si è accorto del mezzo in acqua, non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso.

Troppo gravi le ferite riportate durante la caduta, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori.

Incidente sul lavoro a Costabissara: indagini in corso

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente, e i Vigili del fuoco che hanno operato per il recupero del mezzo. Sul luogo dell’infortunio anche il sindaco e il vicesindaco di Costabissara.