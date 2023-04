Incidente sul lavoro a Domodossola, un carrello gli schiaccia il torace

Il Piemonte ha fatto registrare un altro incidente sul lavoro: a Domodossola un carrello vicino ad un tornio gli schiaccia il torace ed un operaio di 60 anni è rimasto seriamente ferito. Da quanto si apprende in queste ore dopo il sinistro mattutino l’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza dal 118 in ospedale.

Domodossola, un carrello gli schiaccia il torace

I media spiegano che tutto è accaduto in via dell’Artigianato intorno alle 8 in una ditta che si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione, la Cara. Si viene a sapere anche che la vittima è stata condotta a razzo ed in triage rosso presso l’ospedale San Biagio. Pare che il povero operaio 60enne abbia subito lo schiacciamento del torace a causa del movimento di un carrello.

L’arrivo di tecnici Spresal e Carabinieri

Tutto questo mentre il lavoratore stava effettuando un intervento su un tornio. Dopo l’allarme su posto sono intervenuti i tecnici Spresal ed i carabinieri. I primi, come da procedura, con mansioni di Polizia Giudiziaria a servizio del magistrato di turno, i secondi per le operazioni accessorie di verbalizzazione sull’accaduto in aiuto del personale Asl operante. Il fascicolo in questione infatti sarà preso in carico solo sui verbali del personale sanitario.