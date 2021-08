Incidente sul lavoro a Ferrara in una fabbrica per la lavorazione dei pomodori: 4 operai ustionati

Tre operai e un addetto del laboratorio analisi sono rimasti ustionati per una fuoriuscita di gas in una fabbrica per la trasformazione dei pomodori.

Quella che sarebbe stata l’ennesima di una lunga serie di tragedie sul lavoro è stata sfiorata nella mattinata di mercoledì 4 agosto alla Italtom, una fabbrica dedicata alla trasformazione dei pomodori che si trova in Via Antonio Dalle Vacche, nella zona produttiva di Sant’Antonio di Argenta, in provincia di Ferrara.

Tre operai e un addetto del laboratorio analisi hanno riportato alcune ustioni di gravità media alle braccia e alle mani, causate da una improvvisa fuoriuscita di gas che si è incendiato. Erano le ore 10.

Secondo i primi accertamenti, i quattro lavoratori stavano prelevando dei campioni di acqua da un pozzetto di contenimento.

L’operazione, che viene eseguita periodicamente e necessita anche di strumenti che emanano calore, si era resa necessaria per controllare la qualità dell’acqua utilizzata nel ciclo produttivo dell’azienda.

Il quotidiano Estense ha spiegato che, per ragioni ancora da determinare, durante l’attività è fuoriuscito dal terreno del gas metano, che ha innescato una fiammata che ha travolto i quattro lavoratori. Alcuni colleghi sono immediatamente corsi per soccorrerli e hanno lanciato un allarme da codice rosso.

Il 118 ha inviato due ambulanze sul luogo dell’incidente. I feriti sono stati portati in ospedale per essere sottoposti alle cure ed eseguire gli accertamenti richiesti dalla situazione. I lavoratori non si trovano in pericolo di vita, ma hanno riportato delle ustioni che in alcuni casi sarebbero gravi.

Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri per le indagini di routine, che accerteranno se l’incidente sia stato causato dal mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dei titolari dell’azienda.

Soltanto la mattina precedente, sempre in Emilia Romagna, in provincia di Modena, era morta l’operaia Laila El Harim, 41 anni, rimasta incastrata in un macchinario nella fabbrica specializzata nella produzione di cartone per packaging dove lavorava.

