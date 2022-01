Incidente sul lavoro a Frosinone, operaio 38enne morto schiacciato da un camion

Drammatico incidente sul lavoro a Frosinone, morto un operaio di 38 anni che stava lavorando sotto un tir per sostituire uno pneumatico

Drammatico incidente sul lavoro a Frosinone, morto un operaio di 38 anni che stava lavorando, nella sua azienda, sotto un tir per sostituire uno pneumatico.

Frosinone, incidente sul lavoro, morto un operaio: chi era la vittima

Il drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 14 gennaio, a Frosinone.

L’uomo rimasto ucciso aveva 38 anni ed era un meccanico residente a Supino.

Frosinone, incidente sul lavoro, morto un operaio: le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni raccolte da ‘Frosinonetoday’ l’incidente sarebbe avvenuto per cause ancora da accertare. Pare che l’operaio stesse sostituendo una gomma di un mezzo pesante e che sia rimasto schiacciato dallo stesso.

Frosinone, incidente sul lavoro, morto un operaio: l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco, ma purtroppo per il meccanico non c’è stato niente da fare: era già deceduto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale unitamente agli ispettori dello Spresal. Insieme proveranno a fugare ogni dubbio in merito alla effettiva dinamica dell’incidente.