Incidente sul lavoro a Genova: operaio 54enne cade da un’impalcatura e muore sul colpo

Aumentano le vittime di incidenti sul lavoro: a Genova un operaio di 54 anni è caduto da un'impalcatura e ha perso la vita. Da chiarire la dinamica.

Era impegnato nella ristrutturazione di un edificio, quando è caduto da un’impalcatura ed è precipitato: a perdere la vita nell’incidente sul lavoro avvenuto a Genova è un operaio di 54 anni.

Incidente sul lavoro a Genova, morto un operaio 54enne

L’operaio vittima dell’incidente era al lavoro in un cantiere in via Cecchi, nel quartiere della Foce a Genova.

L’uomo è caduto da un’impalcatura e il violento impatto ha provocato ferite troppo gravi. All’arrivo del 118, infatti, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo.

Gli inquirenti sono ancora al lavoro per chiarire l’esatta dinamica del tragico episodio. Gli ispettori della Asl sono impegnati nelle indagini per verificare la presenza e l’effettivo funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza stabiliti per legge.

A commentare l’ennesima morte sul lavoro è il segretario generale della Cisl Liguria, Luca Maestripieri, il quale ha precisato: “Non conosciamo ancora la dinamica dell’incidente mortale né tantomeno possiamo conoscere le responsabilità che saranno accertate dalle autorità competenti”.

Poi ha sottolineato: “Certo è che quando un lavoratore muore non si tratta mai di una fatalità”.

Incidente sul lavoro a Genova, i numeri delle vittime sono in aumento

La notizia arriva a distanza di poche ore da un altro incidente sul lavoro, avvenuto in Trentino. Le morti bianchi sono in aumento e i numeri, così drammatici e impietosi, lo confermano.

I dati diffusi dall’Inail attestano che nei primi sette mesi del 2021, solo in Liguria, si sono verificati 50 infortuni al giorno: di questi, 14 sono stati mortali.