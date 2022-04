Un uomo di 58 anni è rimasto intrappolato in un tornio mentre stava lavorando, a Gorgonzola. I colleghi hanno dato l'allarme, ma non c'è stato nulla da fare.

A Gorgonzola un uomo di 58 anni ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato in un tornio mentre stava lavorando. I colleghi hanno subito lanciato l’allarme, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Incidente sul lavoro a Gorgonzola: operaio morto intrappolato in un tornio

Questa mattina, venerdì 29 aprile, poco dopo le 11, a Gorgonzola, è avvenuto l’ennesimo incidente sul lavoro. Un operaio italiano di 58 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato in un tornio industriale. L’incidente è avvenuto all’Elettromeccanica Bonato, azienda specializzata nella riparazione, riavvolgimento e revisione di motori. I colleghi dell’uomo hanno immediatamente dato l’allarme. L’intervento dei soccorsi purtroppo si è rivelato del tutto inutile, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e le forze dell’ordine per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

I dati degli incidenti sul lavoro

Ieri, giovedì 28 aprile, è stata celebrata la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. Secondo i dati, le denunce di infortuni presentate tra gennaio e marzo sono state 194.106, con un aumento del 50,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’Inail ha spiegato che si tratta di dati provvisiori. Le denunce di incidenti mortali nel primo trimestre sono state 189.