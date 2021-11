Incidente sul lavoro a Jesolo, esplode bombola di gas al Palazzo del Turismo: morto un operaio

Incidente sul lavoro a Jesolo. Scoppia una bombola del gas al Palazzo del Turismo: morto un operaio che stava facendo manutenzione

Nuovo incidente sul lavoro in Italia. A Jesolo è scoppiata una bombola del gas al Palazzo del Turismo: morto un operaio che stava facendo manutenzione sul sitema antincendio.

Incidente sul lavoro a Jesolo, morto un operaio: l’accaduto

Un operaio è morto nella mattinata di oggi, 29 novembre, a Jesolo, a causa dell’esplosione di una bombola avvenuta all’interno del palazzo Kursaal, di piazza Brescia.

L’operaio era un 50enne, tecnico specializzato, che stava facendo dei lavori di manutenzione e svuotamento di un magazzino della struttura. Ad un tratto è scoppiata una bombola del sistema antincendio, che l’ha ucciso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di stato per tutti gli accertamenti del caso.

Incidente sul lavoro a Jesolo, morto un operaio: la dinamica dell’incidente

Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’incidente.

Non si sa se il 50enne sia morto per l’impatto con l’apparecchiatura esplosa o nel tentativo di sfuggire alla bombola stessa che lo avrebbe raggiunto dopo l’esplosione. Quando il personale sanitario del 118 ha raggiunto il Palazzo del Turismo per la vittima dell’esplosione non c’era ormai più nulla da fare.

Incidente sul lavoro a Jesolo, morto un operaio: forse non era da solo

Dalle prime ricostruzioni pare che il 50enne non fosse l’unico operaio che in quel momento stava facendo manutenzione all’impianto antincendio della struttura.

Sembra infatti che con lui fosse presente un collega, fortunatamente rimasto illeso.