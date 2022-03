Incidente sul lavoro a Marano Vicentino: uomo morto trafitto da una lastra di metallo

Un uomo è morto a causa di un incidente sul lavoro a Marano Vicentino: è stato colpito al torace da una lastra di metallo.

Tragedia a Marano Vicentino, comune in provincia di Vicenza, dove nel pomeriggio di lunedì 21 marzo 2022 si è verificato un incidente sul lavoro costato la vita ad un uomo di 58 anni. Trafitto al torace da un pezzo di metallo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente sul lavoro a Marano Vicentino

I fatti si sono verificati presso la Bomar Engineering, situata nella zona industriale della città. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava eseguendo una lavorazione su una fresatrice quando, per cause ancora da accertare, sarebbe stata colpita violentemente al torace da una rondella di metallo. Non è ancora chiaro se fosse un dipendente dell’azienda oppure un pensionato che stava effettuando una lavorazione per conto proprio su un pezzo metallico dopo aver ricevuto autorizzazione dal titolare.

Sentito un forte colpo, gli operai presenti nel sito hanno subito lanciato l’allarme ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatare il decesso dell’uomo. Troppo gravi infatti le ferite riportate al torace che si sono rivelate fatali e hanno impedito ogni tentativo di rianimazione.

Incidente sul lavoro a Marano Vicentino: indagini in corso

Presenti sul luogo dei fatti anche anche i tecnici dello Spisal dell’Ulss n.7 e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il macchinario che stava usando l’uomo è stato posto sotto sequestro per capire come è avvenuto il distacco della rondella.