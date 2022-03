Incidente sul lavoro a Massa Marittima, operaio ucciso da una trivella

Un terribile incidente sul lavoro ha funestato la mattinata a Massa Marittima, in provincia di Grosseto, con un operaio 65enne ucciso da una trivella

Terribile incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 18 marzo, a Massa Marittima, in Toscana, dove un operaio è stato ucciso da una trivella. Secondo una prima ricostruzione della tragedia per cause da stabilire ad un certo punto il macchinario avrebbe “agganciato” i vestiti di un 65enne e lo avrebbe trascinato nel foro.

Il dramma si è consumato intorno alle 10 del mattino all’interno di un’azienda agricola della cittadina in provincia di Grosseto e per la vittima non c’è stato nulla da fare malgrado i primissimi tentativi di soccorso delle persone presenti in quel momento.

Terribile Incidente sul lavoro a Massa Marittina

In sostanza l’uomo sarebbe rimasto incastrato con gli abiti dalle spire vorticanti di una trivella usata per l’infissione dei pali di sostegno delle viti.

La dinamica esatta è tutta da ricostruire ma pare che la trivella, una volta “agganciati” gli abiti, abbia strattonato il corpo dell’uomo verso il punto naturale di conversione delle spire, il foro, uccidendolo.

I soccorsi inutili e i primi rilievi di indagine

Sul posto sono accorsi a razzo i sanitari del 118 che hanno allertato l’elisoccorso Pegaso 2, ma l’uomo era ferito troppo gravemente e sarebbe spirato sul posto. Sul luogo della tragedia anche il personale della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est e i Carabinieri che dovranno ricostruire dinamica esatta ed eventuali responsabilità terze della tragedia.