Incidente sul lavoro a Offanengo, uomo di 59 anni cade dal tetto di un capannone

Un drammatico incidente sul lavoro si è consumato in provincia di Cremona, in Lombardia. Nella giornata di giovedì 25 agosto, un imprenditore di 59 anni è morto mentre si trovava in un’azienda situata nel comune di Offanengo. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la vittima stava camminando sul tetto di un capannone di sua proprietà quando uno dei pannelli posti a copertura della superfice ha improvvisamente ceduto.

In considerazione di quanto riferito dalle forze dell’ordine, inoltre, pare che il 59enne abbia compiuto un volo di circa cinque metri.

Nel momento in cui i sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo della tragedia, le condizioni dell’imprenditore sono subito apparse disperate. Nonostante i ripetuti tentativi dei paramedici di rianimarlo e il pronto intervento di un elisoccorso, l’uomo è infine deceduto prima di arrivare in ospedale.

A quanto si apprende, la vittima è stata identificata dalle autorità che sono intervenute sul posto come l’imprenditoreGiordano Cicognani.