Incidente sul lavoro a Ostia, operaio cade dal quinto piano: morto a 45 anni

Un operaio di 45 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro ad Ostia: è caduto da un'altezza di 15 metri dopo aver perso l'equilibrio.

Tragedia a Ostia, dove nel pomeriggio di lunedì 4 aprile 2022 si è verificato un incidente sul lavoro costato la vita ad un operaio di 45 anni. L’uomo è precipitato dal quinto piano e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente sul lavoro a Ostia

I fatti hanno avuto luogo in via delle Baleniere intorno alle 15:30. Secondo quanto ricostruito, il lavoratore stava effettuando un intervento di ristrutturazione di un appartamento per conto della sua ditta quando, all’improvviso, si sarebbe troppo per recuperare materiale edile dal verricello manovrato da un collega. Così avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto e procurandosi ferite mortali.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme dei presenti che hanno assistito alla caduta da un’altezza di 15 metri, non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso.

Troppo gravi i traumi riportati durante l’impatto a terra, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione degli operatori.

Incidente sul lavoro a Ostia: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto, e gli ispettori del lavoro che hanno svolto accertamenti per capire se nel cantiere fossero state rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie.