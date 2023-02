Incidente sul lavoro a Padova, operaio morto schiacciato da un portone durante un trasloco

Un tragico incidente sul lavoro si è consumato in provincia di Padova dove un operaio è morto schiacciato da un portone.

Incidente sul lavoro a Padova: la vittima è un operaio di una ditta di traslochi di 70 anni che è morto dopo essere rimasto schiacciato da un portone.

Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta.

Ennesimo incidente sul lavoro. Nella giornata di venerdì 17 febbraio, un operaio di 70 anni è morto mentre stava effettuando un trasloco per la ditta della quale era dipendente. Durante il trasloco, l’uomo è rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante portone d’ingresso. La vicenda si è consumata all’interno di un palazzo situato a Colle Umberto, in provincia di Treviso, poco distante dalla stazione ferroviaria.

Il 70enne, le cui generalità non sono ancora state rivelate, stava lavorando insieme ad altri colleghi quando si è verificata terribile tragedia.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato rivelato che l’uomo è stato colpito alla testa dal pesante manufatto ed è poi deceduto a causa della gravità delle lesioni da schiacciamento riportate a seguito dell’incidente.

In seguito del drammatico episodio, i colleghi della vittima sono subito accorsi e hanno contattato i soccorsi.

Sul poso, infatti, si sono subito recati i sanitari del Suem che hanno tentato di rianimare l’operaio senza successo. I paramedici, quindi, non hanno potuto far altro se non dichiarare il decesso del 70enne.

Sul luogo della tragedia, si sono recati anche degli agenti della Polizia di Stato che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi necessari e stanno indagando al fine di determinare l’esatta dinamica dell’incidente. In merito al caso, è stata aperta un’inchiesta mentre l’area è stata interdetta.

La salma verrà sottoposta ad autopsia al fine di determinare con certezza le cause della morte dell’operaio.