Incidente sul lavoro a Pisa, operaio morto sul colpo dopo essere caduto da una scala

Incidente sul lavoro a Pisa, l’ennesimo in Italia, un operaio è morto sul colpo dopo essere caduto da una scala.

Il sinistro con esito fatale si è verificato nel comune di Montecatini Val di Cecina nel pomeriggio di oggi, 17 novembre. Non sono stati resi noti molti particolari ma lo storico è tragico: un operaio è deceduto in seguito a una caduta da una scala avvenuta intorno alle 13.

Incidente sul lavoro a Pisa, morto un operaio

Dopo quel violentissimo impatto al suolo sul posto è arrivato immediatamente il 118. I soccorritori sono accorsi in forze con un’ambulanza da Cecina, in provincia di Livorno, un altro mezzo di soccorso da Saline di Volterra e lo stesso elicottero Pegaso.

Sul luogo del sinistro sono anche giunti a razzo i carabinieri della territoriale in forza alla compagnia di Volterra. Con i militari dell’Arma anche i colleghi del comando stazione di Ponteginori.

Sul posto soccorritori e carabinieri

A loro sono toccati i primi compiti di rilevazione, anche se in caso di morti bianche le mansioni di polizia giudiziaria ufficiali sono affidate al personale sanitario specializzato delle asl. La ricostruzione di quanto accaduto dovrà far luce su cause, dinamiche ed eventuali responsabilità nel sinistro.

Purtroppo il medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del lavoratore.