Incidente sul lavoro a Pistoia: operaio 58enne morto travolto dal carrello elevatore

L'operaio 58enne, protagonista dell'incidente sul lavoro capitato a Pistoia, è rimasto travolto dal carrello elevatore all'interno della cartiera

L’operaio 58enne, protagonista dell’incidente sul lavoro capitato a Pistoia, è rimasto travolto dal carrello elevatore all’interno della cartiera.

Incidente sul lavoro a Pistoia, morto un 58enne

È un 58enne toscano l’ultima vittima di un incidente sul lavoro capitato in Italia.

L’uomo stava lavorando nella cartiera di San Marcello Piteglio, nei pressi di Pistoia, quando è stato travolto da un carrello elevatore.

L’allarme e l’arrivo dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato attorno alle ore 12 di oggi, 9 febbraio 2022, da parte di alcuni colleghi dell’uomo. I sanitari del 118 sono arrivati velocemente presso la ditta, accompagnati dai carabinieri e dai tecnici di medicina del lavoro dell’Asl.

Il decesso e le indagini

I soccorritori hanno provato a rianimarlo prima di affidarlo all’eliambulanza che avrebbe dovuto trasportare il 58enne in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. L’operaio è morto pochi minuti dopo. L’Asl Toscana Centro ha già inviato i suoi addetti del Servizio di prevenzione sicurezza luoghi di lavoro per far luce sull’accaduto e chiarire la dinamica dell’incidente. Si vigilerà anche sul rispetto delle norme di sicurezza all’interno della ditta.

I militari nel frattempo hanno già ascoltato i testimoni che hanno assistito all’incidente.