Incidente sul lavoro a Portici, morto operaio di 59 anni: precipitato dal tetto di un edificio

Un operaio di 59 anni è morto questa mattina a Portici, dopo essere caduto dal tetto di un edificio di tre piani: inutile l'intervento dei soccorsi

L’ennesimo incidente sul lavoro del 2022, ha spezzato la vita di un operaio italiano. L’uomo, 59 anni, è caduto dal tetto dell’edificio su cui stava lavorando a Portici, nella provincia di Napoli, sbattendo rovinosamente la testa al suolo.

Purtroppo, l’intervento dei soccorsi si è rivelato del tutto inutile.

Portici, operaio cade dal tetto di un edificio: 59enne muore sul colpo

Il 59enne stava lavorando sul tetto di un edificio in via Addolorata, a Portici. Il suo obiettivo era quello di posizionare della guaina, ma per motivi che ancora non sono noti alle autorità, è scivolato fino a cadere a terra. Il volo, dal terzo piano dell’edificio, non gli ha lasciato scampo: l’uomo è morto sul colpo.

L’intervento dei soccorsi e delle autorità per gli accertamenti

I primi a notare quanto era accaduto, sono stati alcuni passanti che si trovavano in zona per caso. Qualcuno di loro si è affrettato a chiamare i soccorsi, ma l’intervento celere dei medici del 118 si è rivelato, purtroppo inutile. I sanitari, infatti, hanno potuto solo dichiarare il decesso dell’operaio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che stanno facendo i rilievi del caso per determinare le cause dell’incidente.