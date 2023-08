Il fenomeno delle morti sul posto di lavoro non accenna ad arrestarsi in Italia e il caso di Vincenzo Zangari è un’ulteriore prova di questa terribile tendenza. L’operaio è morto folgorato a Ragusa mentre stava sistemando un attrezzo: il 59enne aveva moglie e due figlie.

Incidente sul lavoro a Ragusa: morto l’operaio 59enne Vincenzo Zangari

Non c’è stato nulla da fare, per salvare Vincenzo Zangari, il volontario della Protezione civile del comune di Vittoria, vittima ieri di un grave incidente sul lavoro a Ragusa che gli è costato la vita. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto folgorato, perdendo la vita, dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre era impegnato nella sistemazione di un attrezzo. Vincenzo era al lavoro in località Scoglitti, una frazione di Vittoria.

L’intervento dei sanitari e il decesso dell’operaio

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 che hanno provato in diversi modi a rianimare l’operaio che però, non ce l’ha fatta ed è stato dichiarato morto poco dopo. Vincenzo lascia sua madre, sua moglie e due figlie.