Incidente sul lavoro a Rimini: operaio rimane con il braccio incastrato nel macchinario

Attimi di terrore in Emilia Romagna ed incidente sul lavoro a Rimini nelle ore del mattino di oggi, 6 dicembre, un operaio rimane con il braccio incastrato nel macchinario.

Da quanto si apprende un 49enne è stato trasferito d’urgenza in ospedale con codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Ma cosa è successo?

Operaio con il braccio incastrato nel macchinario

Secondo Rimini Today l’infortunio sul lavoro si è verificato nella prima mattinata di oggi a Rimini con un operaio trasportato d’urgenza al “Bufalini” di Cesena. Il sinistro sul posto di lavoro, l’ennesimo in Italia per il 2022, è avvenuto intorno alle 8 in una vetreria sulla Marecchiese.

Da quanto hanno appreso i media territoriali pare che il 49enne stesse tagliando una lastra di vetro quando, per cause ancora in corso di vaglio da parte degli operanti di Pg, il braccio dell’uomo sarebbe rimasto incastrato all’interno del macchinario.

L’allarme, i soccorsi ed i rilievi sul posto

A quel punto le urla dell’uomo hanno fatto scattare l’allarme dei colleghi che hanno fatto accorrere i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Il personale del 115 ha provveduto a “liberare il ferito”. Il 49enne è stato preso in carico dall’equipaggio di soccorritori sanitari che, dopo averlo stabilizzato, lo ha condotto presso l’ospedale di Cesena. All’interno dell’azienda sono rimasti, per gli accertamenti di rito, i carabinieri ed i tecnici della Medicina del lavoro, unici ad aver mansioni di Pg delegata dal magistrato in casi del genere.