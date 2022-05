Incidente sul lavoro a Satriano: operaio cade dalla scala mentre ripara il tetto e muore

Un operaio di 53 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro a Satriano: mentre stava riparando un tetto è caduto dalla scala.

Tragedia a Satriano, comune in provincia di Catanzaro, dove nella giornata di giovedì 5 maggio 2022 si è verificato un incidente sul lavoro costato la vita ad un operaio di 53 anni. Caduto dalla scala mentre stava lavorando sul tetto di una casa, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente sul lavoro a Satriano

Secondo quanto ricostruito, Franco Leuzzi (questo il nome della vittima) lavorava come carpentiere in una ditta ed era impegnato ad eseguire alcuni lavori sul tetto di un’abitazione privata. All’improvviso, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto da una scala da un’altezza di circa tre metri per poi schiantarsi al suolo.

I residenti hanno tentato di soccorrerlo e hanno subito lanciato l’allarme ai sanitari del 118.

Giunti sul posto, costoro non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante la caduta, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione. Non è stato reso noto se con Leuzzi vi fossero altri operai impegnati nelle operazioni di manutenzione o se stesse lavorando da solo.

Incidente sul lavoro a Satriano: indagini in corso

Presenti su luogo dell’infortunio anche i Carabinieri della Compagnia di Soverato, che hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità per la morte dell’uomo.

Intanto moltissimi conoscenti e amici di quest’ultimo hanno espresso un messaggio di cordoglio e vicinanza alla sua famiglia. “Questo dolore mi tocca nel profondo. Amico di tutti, eri sempre affettuoso e col sorriso“, ha scritto un utente su Facebook.