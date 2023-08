Ancora un incidente sul lavoro, stavolta a Senago, dove un ingegnere di 50 anni è morto dopo essere stato risucchiato da un grande ventilatore. La Procura di Milano sta indagando sul caso: ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Ennesimo incidente sul lavoro. Nel primo pomeriggio di martedì 22 agosto, intorno alle ore 14:15, un ingegnere di 50 anni è deceduto a Senago, in provincia di Milano. La vicenda si è consumata all’interno di una ditta situata al civico 91 in via Camillo Benso di Cavour.

La vittima, impiegata presso una ditta esterna, stata lavorando in corrispondenza del grosso ventilatore quando è stata improvvisamente risucchiata dallo strumento.

In seguito all’incidente, sono stati subito allertati i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il 50enne.

Sul luogo della tragedia, si sono recati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi necessari e stanno indagando al fine di determinare l’esatta dinamica dell’incidente. La Procura di Milano, inoltre, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti mentre il ventilatore è stato posto sotto sequestro. Nelle prossime, verrà disposta l’autopsia sulla salma dell’ingegnere.