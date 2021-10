Incidente sul lavoro a Settimo Milanese: operaio colpito da bancale ricoverato in  condizioni serie

Incidente sul lavoro a Settimo Milanese dove un operaio è stato colpito da un bancale e ricoverato in condizioni serie all'ospedale Fatebenefratelli

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia, il numero 12 fra quelli censiti negli ultimi sette giorni e stavolta a Settimo Milanese, dove un operaio di 51 anni è stato colpito da bancale. Secondo i media l’uomo sarebbe ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli in gravi condizioni e con politraumi diffusi.

Incidente sul lavoro a Settimo Milanese: settembre si chiude davvero male

Il sinistro è avvenuto nella giornata del 30 settembre, mese nerissimo per gli incidenti sul lavoro. Tutto è accaduto all’interno di un capannone in via Thomas Alva Edison a Settimo Milanese, comune alle porte di Milano.

Soccorsi immediati e carabinieri in azione per l’incidente sul lavoro a Settimo Milanese

L’allarme alla centrale operativa Areu è arrivato intorno alle 17.29: un’ambulanza è partita a razzo dopo che la segnalazione spiegava che un lavoratore era stato colpito da un bancale caduto per cause da accertare da un’altezza di circa un metro e mezzo, forse dalla benna di un carrello elevatore.

Bancale addosso ad un operaio: incidente sul lavoro a Settimo Milanese

Fonti media più caute sostengono che dopo un intervento partito con triage rosso l’uomo è stato trasportato in codice giallo: avrebbe riportato un trauma cranico, un trauma al braccio e a una gamba. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della territoriale per i rilievi e per stabilire cause ed eventuali responsabilità nell’accaduto.