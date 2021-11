Incidente sul lavoro a Soliera, uomo colpito da una lastra di alluminio: morto a 87 anni

Un uomo di 87 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro a Soliera: un blocco metallico caduto dall'alto lo ha colpito e ucciso.

Tragedia a Soliera, comune in provincia di Modena, dove nella giornata di lunedì 29 novembre 2021 ha avuto luogo un incidente sul lavoro costato la vita ad un uomo di 87 anni. Colpito da una lastra di alluminio, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente sul lavoro a Soliera

I fatti si sono verificati nella frazione di Limidi presso l’azienda specializzata nella produzione di macchina per segherie Artiglio. Secondo le prime ricostruzioni e per cause ancora da accertare. Giancarlo Lari, presidente dell’azienda, sarebbe stato colpito da un blocco metallico. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto in eliambulanza, non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatare il suo decesso.

Troppo gravi le ferite riportate durante la caduta del masso, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori. Presenti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Carpi e la medicina del lavoro per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Incidente sul lavoro a Soliera: chi era la vittima

Assunto nel 1953 e diventato artefice del decollo internazionale dell’Artiglio che esporta una parte crescente della produzione, Giancarlo era diventato presidente e proprietario unico dell’azienda nel 1966.

Vent’anni il figlio Luca aveva iniziato ad affiancarlo ai vertici dell’azienda nel frattempo divenuta spa. Nonostante la sua età continuava a lavorare in ditta, conosceva tutti i dipendenti e si teneva sempre informato sulle nuove tecnologie.