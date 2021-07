Incidente sul lavoro a Susegana, operaio muore a 24 anni, la tragedia si è consumata nella sede della Superbeton Fornaci Calce Grigolin

Incidente sul lavoro nella mattinata del 21 luglio, l’ennesimo in Italia, in quel di Susegana, nel Trevigiano, dove un operaio è morto a 24 anni dopo un volo da una scala alta 20 metri. La vittima, il giovane Diop Aziz, un 24enne di origini senegalesi, era intento alla pulizia di un silos quando, per cause che ora sono al vaglio della polizia giudiziaria con mansioni di ispettorato del lavoro e della magistratura inquirente, è precipitato al suolo morendo sul colpo.

La tragedia, solo l’ultima in ordine di tempo, si è consumata nella sede della Superbeton Fornaci Calce Grigolin di Susegana, per la precisione, secondo i media locali, nella sede di via Ex Bombardieri a Ponte della Priula.

Incidente sul lavoro a Susegana, muore il povero Diop Aziz

L’incidente è accaduto nello stabilimento dove si producono calci e materiali per l’edilizia: Lì Diop Aziz lavorava ormai da alcuni anni. E il giovane, che con il suo lavoro aiutava la sua famiglia, si era già messo in mostra per il suo impegno e la sua puntualità, tanto che sempre secondo la ricostruzione della tragedia di queste ore, ieri mattina pare fosse arrivato in azienda con la solita puntualità, alle 7.30 in punto.

Tutto sarebbe accaduto intorno alle 13, esattamente quando Aziz è salito a fare manutenzione e pulizia sulla sommità di quel maledetto silos.

Terribile incidente sul lavoro a Susegana: i soccorsi dopo la caduta

Dopo la rovinosa caduta i colleghi del giovane sono immediatamente intervenuti per soccorrerlo, ma è bastato vedere come la caduta aveva ridotto il 24enne per capire che un miracolo lo avrebbero potuto fare solo i soccorsi. Sul posto sono perciò arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Conegliano assieme agli operatori Spisal.

Anche un elicottero da soccorso è arrivato, ma il medico a bordo ha potuto solo constatare il decesso del giovane. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere in dotazione all’azienda: lo scopo è per capire la dinamica dell’incidente

Incidente sul lavoro a Susegana, già 9 morti bianche nel Trevigiano da inizio anno

Nel Trevigiano sono state già 9 le vittime dall’inizio del 2021, secondo un trend orribile che in Italia ha visto le morti sul lavoro occupare la solita “nicchia di disonore”, specie nel settore edilizio.

Dal canto suo Mauro Visentin, segretario generale della Cgil di Treviso, nel commentare questa ennesima tragedia ha auspicato che proprio i datori di lavoro intervengano “in modo concreto affinché simili tragedie non si ripetano”.